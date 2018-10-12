ADANA Demirspor, Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı maçlar nedeniyle liglere ara verilmesini değerlendirerek çalışmalarına hız verdi.

Günün ilk antrenmanı sabah saat 10.00’da başladı ve 1 saat sürdü. Antrenmana milli takımda olan Pote ve sakatlığı bulunan Murat Akın katılmadı. Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



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