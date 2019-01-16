Demirköy Fatih Dökümhanesinde proje çalışmaları başladı

KIRKLARELİ’nin Demirköy ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı Şahi topunun yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesinde proje çalışmalarına başlanıldı.

Bu kapsamda Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Demirköy Dökümhanesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Yazıcı Metin, Kazı Mimar Üyesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Tanyeli, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Mimarı Olcay Aldemir ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan Vali Osman Bilgin’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.