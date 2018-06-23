Demirköy'de Çilek Festivali 

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY(KIRKLARELİ),()-KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde düzenlenen geleneksel Çilek Festivali görkemli oldu.

Demirköy Belediye Başkanlığı tarafından Hamdibey Mahallesi, İkizevler Sokak üzerindeki alanda düzenlenen Çilek Festivali'nde en iyi çilek yetiştiricileri belirlenerek ödüllendirildi. Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, ilçeye tanıtmak ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek ve çilek üreticisini desteklemek amacıyla bu festivali düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.Safiye Aydoğan'ın sunduğu gecede Ece Seçkin ve Resul Dindar sahne alarak, söyledikleri şarkılarla konuklara unutamayacakları bir gece yaşattı.



