Demirkol, üniversiteye hazırlananlarla buluştu

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençlik merkezinde hazırlık kurslarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kurslarının verildiği ve gece saat 24’e kadar açık olan kütüphaneleri ile gençlere hizmet veren Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan gençleri Başkan Demirkol ziyaret etti. Ders çalışan gençler ile bir araya gelen Başkan Demirkol, gençler ile sohbet edip, tecrübelerini aktardı.Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak 2015 yılında Bahçelievler’de açmış olduğumuz Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphaneler ile sınıflardaki gençlerimizle bir araya geldik. 2015 yılından bu tarafa faaliyette olan bu gençlik merkezimizde, gece saat 12’ye kadar açık olan kütüphanelerimiz ve haftanın 7 günü hazırlık kursları verilmektedir. Bu hususta gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Fevzi Demirkol, açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI