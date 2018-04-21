Demirkol, parkları inceledi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ahmet Yesevi Mahallesinde toplamda 18 dönüm alana sahip 3 yeni parkın yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Haliliye Beledile Başkanı Fevzi Demirkol’un “yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmalarla yeni parkları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına başlanılan 18 bin metrekare alana sahip 3 yeni parkın çalışmalarına başlayan ekipleri, Başkan Fevzi Demirkol beraberinde Meclis Üyesi İsmail Güneş ve teknik ekibiyle birlikte ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, parkların yapımının kısa sürede tamamlanarak, halkın hizmetine sunulması talimatını verdi.İncelemeleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Fevzi Demirkol, yeşil alan miktarını her geçen gün arttırdıklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Haliliye Belediyesi olarak halkımızın kendini huzurlu, emin ve güvende hissedeceği yeşil alanlar oluşturmak istiyoruz. Geçmişte olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırarak çalışmalarımız devam ediyor. Karşıyaka, Sırrın, İmam Bakır, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerimizde yeni parkları oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Her geçen gün yeşil alan miktarlarımız artmaktadır. Ahmet Yesevi Mahallemizdeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. 18 dönümlük 3 yeni parkımız, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. Halkımıza hayırlı olsun."

Mahalle sakinleri de, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını vurgulayarak, Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiler.

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