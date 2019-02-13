Demirel’den, Oral’a tam destek

YALOVA’da Altınova Belediye Başkanı ve AK Parti Altınova Belediye Başkan Adayı Dr. Metin Oral, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken, eski milletvekili Fikri Demirel de Oral’a destek verdi.

İlçede sıkmadık el bırakmayan Başkan Oral’a AK Parti Yalova eski Milletvekili Fikri Demirel tam destek verdi. Başkan Oral’ın ilçe gezisine katılan Fikri Demirel, vatandaşlardan oy istedi. AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı ve AK Parti Altınova Belediye Başkan Adayı Dr. Metin Oral, AK Parti SKM Başkanı Metin Tok, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Özkan Tekin, ilçe teşkilatı ve SKM yöneticileri, mevcut belediye ve il genel meclis üyeleri ile belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile partililer, seçim çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti. Partililerin seçim çalışmalarına Yalova eski Milletvekili Fikri Demirel de katılarak Başkan Oral’a destek verdi.

Ev ve esnafı tek tek gezen Dr. Oral, Zafer ve partililer, vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi. Sağanak yağmura rağmen oldukça kalabalık bir grupla ilçeyi gezen AK Partililer, vatandaşlar büyük ilgi ve destek gördü.



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