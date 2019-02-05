Demirci Mehmet Efe anıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Kuva-yi Milliye kahramanlarından Demirci Mehmet Efe, 58'inci ölüm yıl dönümünde mezarı ve heykeli başında anıldı.

Milli mücadele kahramanı Demirci Mehmet Efe'nin ölümünün 58'inci yılı nedeniyle Nazilli Belediyesi tarafından anma töreni düzenledi. İlk tören, Demirci Mehmet Efe'nin Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi. Buradaki anmaya, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, Demirci Mehmet Efe'nin torunları, 'Demirci Mehmet Efe' kitabının yazarı İbrahim Kiraz ve 'Zeybeklerin Efesi Efelerin Komutanı Albay Demirci Mehmet Efe' kitabının yazarı Şahin Efe Yılmaz katıldı. Demirci Mehmet Efe'nin mezarı başında önce Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Demirci Mehmet Efe'nin torunları tarafından kabrine çiçek bırakıldı. Ardından Demirci Mehmet Efe'nin heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Parkı'na geçildi. Burada konuşan MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, milli mücadele kahramanlarının gelecek nesillere anlatılması ve bıraktıkları emanetlerin en iyi şekilde korunması gerektiğini söyledi. Başkan Alıcık, "Kuva-yi Milliye kahramanlarımızın heykellerini yapmak, isimlerini caddelere sokaklara vermek önemlidir. Fakat, asıl olan onların bıraktıkları emanetlere sahip çıkabilmek. Nazilli Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Demirci Mehmet Efe ile ilgili arşivlerin toplatılması için çalışmalarımızı başlattık. Nazilli'nin önemli bir tarihi hatırası ve mirası olan Demirci Mehmet Efe'ye minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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