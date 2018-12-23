Demirci'de 13 genç çiftçiye 65 büyükbaş hayvan dağıtıldı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde 13 genç çiftçiye hibe desteği olarak toplam 65 büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 2018 yılında Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan başvurularda 13 çifti, hibe destek programından yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda, Demirci'nin kırsal Esenyurt, Azizbey, Çanakçı, Durhasan, Güveli, İcikler, Kerpiçlik, Kışlak, Kulalar, Kuzeyir ve Sayık Mahalleleri'nden 13 genç çiftçiye toplam 65 büyükbaş hayvan dağıtıldı. 5'er adet damızlık düve sahibi olan çiftçiler, büyük sevinç yaşadı. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "2018 yılı destek programı çerçevesinde 13 genç çiftçimize hibe büyükbaş hayvanlarını teslim ettik. 12-18 Aylık Damızlık Simental, Limuzin, Montofon ve melez ırklarından olan hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilerek gönderilmiştir. Proje kapsamında üreticiler 2 yıl boyunca hayvanlarını zorunlu sebepler dışında elinden çıkaramayacaktır. Bakanlığımızın önem verdiği ve desteklediği bu proje çiftçilerimize gelir anlamında önemli katkı sağlamaktadır. Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kamil AKYOL / DEMİRCİ (Manisa), ()

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