Demirbaş’tan eğitime yardım

GAZİANTEP, () - AK Parti Nizip Belediye Başkan Aday Adayı ve Belediye Başkanları Derneği Genel Başkanı Mustafa Demirbaş, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yaptı.

AK Partili Mustafa Demirbaş, Köseler İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerin kışlık giyim yardımlarını üstlendi. Köseler, Gürbaşak, Kayalar, Kamışlı, Tosunlu, Korucak, Tatlıcak Mahalle Muhtarları ve Belediye Başkanları Derneği üyeleri, Demirbaş’ın eğitime verdiği desteklerde yanında bulundu.

AK Parti Nizip Belediye Başkan Aday Adayı ve Belediye Başkanları Derneği Genel Başkanı Mustafa Demirbaş, öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için önlerine çıkan engelleri yıkmak adına kışlık giyim desteğini sürdürüyor. Köseler İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki eğitim gören 150 öğrencinin kışlık giyim yardımını üstlenen Demirbaş’ın iyilik kervanına Köseler, Gürbaşak, Kayalar, Kamışlı, Tosunlu, Korucak, Tatlıcak Mahalle Muhtarları ve Belediye Başkanları Derneği de destek verdi. AK Parti Nizip Belediye Başkan Aday Adayı ve Belediye Başkanları Derneği Genel Başkanı Mustafa Demirbaş, eğitimin önünde her engelin kırılması gerektiğinin altını çizerek, “Bugün Nizip’e Bağlı Köseler Mahallesi İlköğretim okulunda Belediye Başkanları Derneği olarak kışlık giyim yardımı yaptık. Rabbim bizleri daima hayırlı işler ile iştigal etsin. Bölgedeki Köseler, Gürbaşak, Kayalar, Kamışlı, Tosunlu, Korucak, Tatlıcak Mahallelerimizin muhtarları ile istişare toplantısı yaparak, yaptığımız hayırlarda birlikte hareket edeceğimize karar verdik. Tüm muhtarlarımıza ve dernek üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

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