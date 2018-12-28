Demir Çelik ve Bilişim Sektörü İSTE’de buluştu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ,Endüstri 4.0 hatta Endüstri 5.0 bağlamında yapılan, en etkin yapay zekâ çalışmalarının ülkeleri öne çıkaracağını söyledi.

Türkiye’de ve İskenderun’da demirçelik ve bilişim sektöründe çalışanlar, uzmanlar ve akademisyenler, ‘Demir-çelik Endüstrisi’nde Nesnelerin İnterneti’ konusunu İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) masaya yatırdı. İki gün süren çalıştay süresince; genelde makinelerin birbirleri haberleşmesi olarak tanımlanan ve yeni üretim teknolojileri ile endüstride hızla yer bulan IoT (Internet of Things), "Nesnelerin İnterneti" konusunda demir-çelik endüstrisinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, dünyada hızla gelişen yapay zekâ teknolojilerinin ülkemizde de aynı hızla gelişmesi ve özellikle üretim sektöründe kalite, verimlilik ve rekabetçiliğin artırılabilmesi için yaygın olarak kullanılması konusuna dikkat çekerek, çalıştaydaki tartışmalardan demir-çelik sektörü özelinde bir yol haritası çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm bilim dallarıyla ilişkili ‘yapay zekâ’ konusunda çok önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ‘Yapay Zekâ ve Milli Bir Yapay Zekâ Tekniği: ABC’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kendi çalışması olan ‘Yapay Arı Kolonisi’ hakkında konuşan Prof. Dr. Karaboğa, Endüstri 4.0’ın temel elemanlarından olan nesnelerin interneti konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Endüstri 4.0 hatta Endüstri 5.0 bağlamında yapılan, en etkin yapay zekâ çalışmalarının ülkeleri öne çıkaracağını da sözlerine ekledi. Türk Telekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık, dünyayı yakalamak için henüz trenin kaçmadığını konuşmasında vurgulayarak. "Çok iyi bir fırsat olarak karşımızda duran nesnelerin interneti konusunda yapılan çalışmaların ülkemizi çok iyi yerlere taşıyacaktır. Bu bağlamda üniversite ile iş dünyasının entegre çalışmaları önemli" dedi. ABB Elektrik Türkiye Satış Başkanı Nejat Ege, İSTE’nin çalışmalarını takip ettiğini ve bu çalışmaların ülkemizi çok iyi yerlere taşıyacağına inancının tam olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI