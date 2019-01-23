DEM-VAK Genel Kurulu yapıldı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde 2000 yılında kurulan Demre Eğitim Vakfı'nın (DEM-VAK) seçimsiz genel kurulu yapıldı.

Demre Belediye Başkanı ve DEM-VAK Başkanı Süleyman Topcu'nun yönettiği genel kurul toplantısına DEM-VAK'ın 20 üyesinden 12'si katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından konuşma yapan Süleyman Topcu, "2000 yılında kurulan DEM-VAK'ın en büyük amacı Demre'ye bir yüksekokul kazandırmaktı. Bu ateşi bu vakıf yaktı. Okul binasının temeli bu vakfın kaynaklarıyla atıldı. Daha sonra Demreli hayırseverlerin de katkısıyla Demre Meslek Yüksekokulu'nun binası belirli bir aşamaya getirildi. Ardından Demre'mizin yetiştirdiği eski Antalya milletvekili, iş insanı Demreli Hasan Ünal inşaatın tamamlanmasını üstlendi. Bugün bina tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu olarak açılmayı bekliyor. Bu anlamda Sayın Hasan Ünal'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vakıf devam etmeli. Bir vakfı kurmak çok zor. Bu konuda genel kurul üyelerinin görüşlerini bekliyoruz" dedi.

Ardından söz alan üyeler, "DEM-VAK mutlaka devam etmeli. Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu'nun sağlıklı biçimde eğitim öğretime devam etmesine katkı sağlamalı. Ayrıca gelecek süreçte düzenleyeceği etkinliklerle gelir sağlamalı. Yüksekokula katkının yanında ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vermeli" görüşlerini dile geçirdi.

Genel kurul temenni ve dileklerin ardından ileride yeniden bir araya gelme kararıyla sona erdi.

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