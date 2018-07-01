Değirmenönü'nde sanat dolu bir yaz

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin 7-14 yaş arası çocukların sanatla iç içe yaz tatili geçirmeleri için hazırladığı sanat kursları Değirmönü Kurs Merkezi'nde 11 branşta başladı.

Değirmenönü Kurs Merkezi'nde çocukların dev ağaçların gölgesinde, kuş sesleri içinde sanatla baş başa yaz tatili geçirmeleri için Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği sanat kursları başladı. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen kurslar, 11 branşta 14 öğretmenle gerçekleştiriliyor. 14 Eylül'e kadar devam edecek kurslara 467 çocuk katılıyor. Hafta içi her gün verilen kurslarla Değirmenönü, seramik çalışmalarıyla, gitardan bağlamaya, yan flütten kemana ve orga, tiyatrodan dramaya, diksiyona ve dansa farklı branşlarda sanat kurslarıyla çocuklar için bir sanat üssü haline geldi.

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