Değirmencioğlu, sosyal etkileşimin azlığı gençleri  yalnız hissettiriyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Değirmencioğlu, gençlerin teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalıştığını ve sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirdiğini söyledi.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle açıklamada bulunan Değirmencioğlu şunları dedi:

"Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu tema çerçevesinde yeni neslin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarımızda ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkları önlemeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

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