Değirmencioğlu: Doğal alanda yetişen mantar tüketmeyin

NİĞDE İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, yağışların bol olduğu bahar aylarında mantar zehirlenmeleri ve buna bağlı ölümlerin arttığını söyledi.

Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş, çiğ, pişirilmiş ya da konserve yapılarak yenmesinin ölümle sonuçlanacağını belirten Değirmencioğlu, vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Değirmencioğlu, "Mantar zehirlenmelerindeki belirtiler, tüketilen mantardaki zehrin niteliğine göre 2 ya da 6 saat sonra ortaya çıkar. Mantarın tüketilmesinden 2 saat sonra kişide uykuya meyil, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, nabızda artış, terleme, ağızda metal tadı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerin ortaya çıkması mantar zehirlenmesi belirtisidir. Ayrıca, mantar tüketiminden 6 saat sonra ishal, ateş, karın ağrısı görülen kişiler de zehirlenme olasılığı nedeniyle bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeli."

HALK ARASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

İl Sağlık Müdürü Dr Ertan Değirmencioğlu , halk arasında, "Pişirilen mantar zehirsizdir, yoğurt ile yenen mantar zehirlemez, zehirli mantar gümüş kaşıkla pişirilirse kaşık kararır, mantar sirkeli ve tuzlu suda kaynatılırsa zehri gider, kurutulmuş mantarın yenmesiyle zehirlenme olmaz" gibi inanışlar bulunduğunu ifade ederek, bunların doğru olmadığını söyledi.

Mantar zehirlenmelerinden korunmanın tek çaresinin doğal alanlarda yetişen mantarların kesinlikle tüketilmemesi olduğunu bildiren Değirmencioğlu, "Doğadaki mantar yerine, bünyesinde zehir barındırmayan kültür mantarları tercih edilmeli. Ancak bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarlar üzerinde bulunabilir. Bu nedenle kültür mantarlarının da çiğ olarak tüketilmesi sonucu çok hafif mide ve bağırsak şikayetleri görülebilir. Vatandaşlarımız, mantar alırken ambalajlı ürünleri tercih etmeli."



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