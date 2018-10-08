2018/2019 eğitim öğretim yılında Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmaya konulan Değerler Eğitimi Projesi devam ediyor.

Değerler Eğitimi Projesi çerçevesinde öğrencilere dini, ahlaki ve milli değerleri kazandırmak amacıyla geçen yıl uygulanmaya konulan Değerler Eğitimi uygulaması bu yıl da devam ediyor. Sorumluluklarını taşıyabilecekleri seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi amacını taşıyan proje ile yeni eğitim öğretim yılında da okullarda çeşitli faaliyet ve çalışmalarda bulunulacağı vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yetişen neslin, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler olarak yetişmesi ve geleceğe hazırlanması ihtiyacının daima hayatiyetini koruyan bir husus olduğunu söyledi.

“DEĞERLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR”

Müdür Tosun, şöyle konuştu; “Ülkemizin sürekli gelişen, ilerleyen ve dünya ülkeleri arasında hak ettiği yeri alan bir ülke olarak varlığını sürdürebilmesi için milli kimliğimizin korunması ve davranışa dönüştürülmesinin nitelikli insan gücü yetiştirmedeki önemi ve rolünün farkındayız. Bu nedenle değerlerimizi öğrencilere kazandırmak konusunda çalışmalarımız sürekli olarak devam edecektir.

Bu bağlamda ilimiz genelinde bu güne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde yapılmaya devam edilecek olan değerler eğitimi faaliyetlerinin daha nitelikli olmasını diliyorum.”

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