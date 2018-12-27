Define kazısı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde kaçak define kazısı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 4 kişi, gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Ömeroba köyünde meydana geldi. Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömeroba köyündeki Keçikorusu mevkiinde kaçak define kazısı yapan S.Y. (56), S.A. (39), T.Ö. (40) ve S.B.'yi (41) suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. M.O. (61) ise olay yerinden kaçtı. Yapılan aramada 1 jeneratör, 1 hilti, 4 hilti ucu ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.