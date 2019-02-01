Define aramaya giderken jandarmaya yakalandılar

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ın Zile ilçesinde izinsiz olarak kazı yapmaya giden 2 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Zile Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şahsın, ilçede izinsiz olarak kazı yapacaklarını tespit etti. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri ilçeye bağlı İğdir köyü yakınlarında şüpheli şahısların araçlarını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 2 dedektör, 1 laptop, 1 adaptör, 1 sensör ve 80 m kablo ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda 8 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguların tamamlanan 10 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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