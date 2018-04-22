"Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla Çanakkale’ye gittiler

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE’li 36 izci, Türkiye İzcilik Federasyonunca "Dedeciğim Ben Geldim" sloganıyla düzenlediği Milli Bilinç kampına katılmak üzere Çanakkale'ye gitti.

Çanakkale'ye giden izciler için Kırıkkale Nur Camisi ve Külliyesi önünde program düzenlendi. Programda izcilere Çanakkale’de neler yapmaları konusunda bilgiler verildi. Programda konuşan Kale Gençlik Spor ve İzcilik Spor Kulübü lideri Mustafa Arı Çanakkale’nin çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Milli Bilinç kampı kapsamında şehitlerin mekanlarının izciler tarafından ziyaret edileceğini söyleyen Arı, "İzcilerimiz Çanakkale'de şehitliği ziyaret ederek, törenlere ve diğer etkinliklere katılacaklar. İzcilerimiz ayrıca Türkiye genelinden Çanakkale'ye gelecek binlerce izciyle kardeşlik duygularını pekiştirmenin yanı sıra kendi benliklerini, kişiliklerini, milli ve özgüven duygularını da geliştirmiş olacaklar. Her gencimizin mutlaka o toprakları görmesi gerekir. Kampın yapıldığı alanın her karış toprağında şehitlerin kanı bulunmaktadır. Çanakkale’nin manevi atmosferi var. Bunu orada daha iyi hissedeceksiniz" dedi.

İzciler, yapılan duanın ve başlarına kına yapılmasının ardından aileleri tarafından Çanakkale’ye uğurlandı.

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