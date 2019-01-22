Dede muhtar, torunu muhtar adayı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Cüneyt Köprülü (34), 40 yıldır Kurtuluş mahallesinde muhtar olan dedesi Ali Teker'in (90) görevi bırakacağını açıklaması üzerine muhtar adayı oldu.

Kurtuluş mahallesinde muhtar olan Ali Teker, 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Torunu Cüneyt Köprülü ise dedesinin görevine talip olduğunu söyleyerek aday oldu. Dedesi Ali Teker'i muhtarlık binasında ziyaret eden Köprülü, elini öpüp dedesinden destek istedi. Cüneyt Köprülü, mahallede dedesinden devralacağı hizmet aşkını devam ettirmek istediğini söyledi. Muhtar Ali Teker de bu seçimlerde muhtarlığı bırakacağını belirterek, torunu Cüneyt Köprülü’ye çıktığı yolda başarılar diledi.