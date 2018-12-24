DEDAŞ'tan elektrik tüketimi uyarısı

BATMAN, () - BATMAN'da elektrik tüketim, günlük 3 milyondan 7 milyon kilovatsaat yükseldiğine dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) Batman İl Müdürü Yusuf Açar, bunun temel sebebinin elektriğin ısınmada kullanılması olduğunu söyledi.

Batman'da Ekim ayında 3 milyon kilovatsaat olan elektrik tüketiminin Aralık ayında yaklaşık 7 milyon kilovatsaat yükseldiğini bildiren DEDAŞ İl Müdürü Yusuf Açar, bu denli aşırı yüklenmeden dolayı bazı mahallelerde arızaların yaşandığını söyledi. Açar, "Merkez ve köylerde ekiplerimiz sürekli görevde bulunuyor. Vatandaşlarımızın olası arızalarda 186 numaralı çağrı merkezimizi arayıp biraz sabırlı olmaları halinde ekiplerimiz gerekli müdahaleyi olması gerektiği gibi yapacaklardır. Trafo ve panolara asla müdahale etmeyin. İhbarda bulunulması halinde, arıza bakım onarım ekiplerimiz en kısa zamanda gerekli müdahalede bulunacaktır. Zaman zaman trafolar, aşırı yükten dolayı çok daha büyük bir hasar yaşanmaması için kendisini koruma amacıyla devreden çıkıyor. Öncelikle elektriğin odun, kömür, doğalgaz gibi temel ısınma kaynağı olmadığının unutulmaması ve tüketimde aşırıya kaçılmaması gerektiğini unutmayalım. Ve lütfen arıza olduğunda, durumu 186'ya bildirip, sabırla ekiplerin gelmesini bekleyelim. O zaman sorunların çok daha hızlı ve kalıcı biçimde çözüldüğünü görebilirsiniz" dedi.

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