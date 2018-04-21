Davul zurnalı yöresel yemek yarışması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-KIRIKKALE'de turizm haftası etkinlikleri kapsamında 'Geleneksel Türk Mutfağı Yemek yarışması' düzenlendi.

Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmada, davul zurna konseri verildi. Yarışmayı İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Tüfekci, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yahya Kemal Er de takip etti.

Kırıkkale Kültür ve Turizm müdürü Yahya Kemal Er, "Üçüncü geleneksel olarak düzenlediğimiz turizm haftası kapsamında yemek yarışmasına katılan vatandaşları kutluyoruz. Amacımız mutfak sanatları alanında unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkarmak, günümüz mutfağıyla harmanlayarak bu yemekleri yaşatmak, yeni nesle mutfağı sevdirmek, iletişimi güçlendirmek" dedi. Kırıkkale Lokantacılar Kebapçılar Köfteciler Tatlıcılar ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu yarışmada ev yemeklerini seçmekte zorlandıklarını söyledi.

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