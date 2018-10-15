Davraz evinde Bucak'a yenildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta Davrazspor kendi saha ve seyircisi önünde Bucak Belediye Oğuzhanspor'a 6-3 yenildi.

Spor Toto BAL 7. Grup'un 4. haftasında Isparta Davrazspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı Maçı Niyazi Aykan Ceylan, Çağrıcan Pazarcıklı ve Hüseyin Ayca üçlüsü yönetti. 8. dakikada Oğuzhanspor atağında, Davrazspor ceza sahası içinde Akın kendini yerde buldu. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Süleyman topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçın 20. dakikasında Oğuzhanspor'un kullandığı serbest atışta ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Akın topu ağlara gönderdi: 0-2. 25. dakikada Davrazspor atağında Gökhan'ın orta- şut karışımı vuruşu arka direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Gökhan tamamladı: 1-2. 35. dakikada Oğuzhanspor atağında Obıekwe topla buluşarak sağ taraftan hızla Davrazspor ceza sahasına girdi. Bu oyuncu defansı ve kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-3. 43. dakikada Oğuzhanspor atağında Hüseyin Mert, Davrazspor ağlarını bir kez daha havalandırdı: 1-4. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 57. dakikasında ikili mücadelede kendini yerde bulan Hüseyin Mert hakemle yaşadığı diyalog neticesinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikada itirazlarını sürdüren Teknik Sorumlu Ali Postacı da hakem tarafından tribüne gönderildi. 70. dakikada Davrazspor sol taraftan serbest atış kazandı. Kullanılan serbest atışta ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Doğuş, topu ağlara gönderdi: 2-4. 71. dakikada Davrazspor'da soldan yapılan ortada Bebeto topu kalecinin ayakları arasından ağlara gönderdi: 3-4. 79. dakikada Oğuzhanspor atağında sağdan yapılan ortayı iyi takip eden Obıekwe, kaleci Özcan'ı da geçen topa sadece dokunarak ağlarla buluşturdu: 3-5. 87. dakikada Oğuzhanspor atağında Davrazspor ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Hasan maçın skorunu ilan etti: 3-6.

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