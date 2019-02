Datça Yerel Tohum Derneği, kooperatif kuracak

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 3 yıl önce 'Zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla yola çıkan Datça Yerel Tohum Derneği, kooperatif kurma çalışması başlattı.

Üreticileri yerel tohumlarla tekrar buluşturmanın yanı sıra tarımı, toprağı, Datça Yarımadası'nın coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, denizini, havasını, suyunu her türlü değerlerini korumayı hedefleyen Datça Yerel Tohum Derneği, sağlıklı ürünleri en uygun fiyatla tüketicilerle buluşturmak amacıyla kooperatif kurmayı planlıyor. Kooperatif çalışmalarının ilk toplantısı, Datça Belediye Meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, dernek üyeleri ve üreticiler katıldı. Açıklamalarda bulunan Karacan, "Kooperatifimiz, üretici ve tüketicileri tek bir çatı altında buluşturacak. Üretici ve tüketici, birbirini denetleme şansına sahip olsun. Tüketiciler nasıl bir ürün istiyorsa, üreticiler arz ve talep dengesini düşünerek buna uygun ürünleri hizmeti sokabilsin istiyoruz. Her ürünün sağlıklı bir şekilde ve en uygun fiyatla, kooperatif ortaklarımıza ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Devletten kiralayacağımız bir arazide her türlü ürünü yetiştirebileceğimiz ayrıca tavuk çiftliği yapabileceğimiz bir tesis kurmayı planlıyoruz. Şu ana kadar 2-3 arazi üzerinde araştırmalarımız oldu. İlçe merkezinde satış ofisi açacağız. Ayrıca, online satış yapabileceğimiz bir sistem kurmayı planlıyoruz" dedi.

GENİŞ KATILIMLA KURULACAK

Kooperatifin tüm girdi ve çıktılarında şeffaflığı ön planda tutacaklarını vurgulayan Karacan, "İlk etapta yaptığımız çalışmaya göre en az 150 bin TL sermayeyle bütçemizi oluşturacağız. Üreticilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bal, badem, meyve ve sebze üreticileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu ana kadar 14 kurucu ortak sayısına ulaştık. Bu sayıyı ne kadar çoğaltabilirsek o kadar iyi olur. Böylelikle hem sermaye katılımını düşürmeyi hem de çok daha geniş bir kitleyi bünyemize katmak istiyoruz" dedi.

