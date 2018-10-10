Datça'nın ruhu bu sergide

MUĞLA'nın Datça ilçesinde 10 sanatçının katılımıyla 'Datça Ruhu 2' adlı karma sergi açıldı.

Serginin küratörü Ayşe Gülay Hakyemez, Datça'da yaşayan sanatçıları ortak sergide buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "İlkini geçen hafta gerçekleştirdiğimiz 'Datça Ruhu' sergimizin 2'ncisini bugün açıyoruz. Datça'da yaşayan birçok sanatçı var. Bizler arkamızda, güzelliklerle anılmak istiyoruz. Datça umarız yıllar boyu sanatla iç içe olur" dedi.

Datça Kent Konseyi Kültür Sanat ve Bilim Grubu'nun katkılarıyla açılan sergide; resim, heykel, seramik ve mozaik eserleri yer alıyor. Datça Belediyesi Liman Sanat Galerisi'nde açılan serginin, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi. Sanatçıların, ortak çalışmayla Datça'nın geleceğine bir eser bırakma hedefiyle çalıştıkları vurgulandı.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

FOTOĞRAFLI