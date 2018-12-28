Datça KİGDER'den, yılbaşı kermesi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) tarafından kermes düzenlendi. KİGDER Başkanı Menşure Yavuz kadınların el emeklerini sadece belirli günlerde açılan kermeslerde değil, uzun süreli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla, 'Kadın Üretici Emek Pazarı' açmak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Datça'da, kadınların işgücüne daha bilinçli katılımları ve aktif istihdamda yeterince yer almalarını sağlamak üzere on yıl önce kurulan KİGDER, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kermesi düzenledi. KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, Datça Belediyesi'nin ortaklığı ve işbirliği ile yeni bir projeyi hayata geçirmek istediklerini söyledi. Yavuz, "Datçalı kadınlarımızın kendi el emeği ve göz nuru ile ürettikleri tasarıma dayalı süs eşyası, otantik ev ve mutfak gereç gereçleri ile yöresel sebze meyve ve ev yemeklerinin, tüketicilere doğrudan bir şekilde ucuz ve organik olarak sunulması, 'kadın üretici pazarlarının' açılması ile mümkün olacaktır" dedi. Derneğin ana görev ve amaçları içerisinde yer alan, 'kadınların iş gücünü geliştirme ve yaygınlaştırma' ilkesinden yola çıktıklarını ifade eden Yavuz, "Kadın Üretici Emek Pazarı açmak için girişim başlattık. Proje kapsamında 2019 yılı içinde, Perşembe günleri kapalı Pazaryerinde, sadece Datçalı üretici kadınları ve evlerinde kendi el emeklerini üreten kadınlarımızı, tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Datça Belediyesi'nin desteği ile bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Gün boyu süren kermeste, Datça'nın özellikle köy kadınlarının kendi el emeği olan organik köy ürünlerinin yanı sıra, çeşitli takı ve süs eşyaları, tatlı, poğaça ve börek çeşitleri ile onlarca meze çeşidi satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin tamamı kadın üreticilere bırakıldı.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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