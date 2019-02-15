Datça'dan Ergani'ye sevgi eli

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki kadın girişimciler, 14 Şubat Sevgililer Günü için düzenlenen gecede topladıkları geliri, Diyarbakır Erganili çocuklar için harcayacak.

Datça'da kadınların iş gücüne daha bilinçli katılımları ve aktif istihdamda yeterince yer almaları amacıyla 11 yıl önce kurulan Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği'nin (KİGDER) sevgi eli, bu kez Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara uzanacak. Datçalı kadın girişimciler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenledikleri gecenin geliri ve hayırseverlerin bağışlarıyla topladıkları yardımı, 14 Mart'ta, Ergani ilçesindeki köy okullarını ziyaret ederek, buradaki öğrencilere dağıtacak.

KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, kadınların sadece iş dünyasına katılımlarını değil, onların sosyal yardım projeleri içerisinde yer almalarını amaçladıklarını söyledi. Tunceli'nin Ovacak İlçesi Yeşilyazı Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokulu'na 2 yıl önce benzer bir projeyle gittiklerini belirten Yavuz, "Oradaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamıştık. Onlara bisiklet ve bilgisayarlar götürmüştük. Daha sonra ise, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Ovacık'tan bir grup öğrenciyi Datça'ya tatile getirmiştik. Datça Belediyemizin de katıklarıyla onları, burada çok güzel bir şekilde ağırlamıştık. Bu yıl ise 14 Mart'ta Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gideceğiz. Oradaki köy çocuklarına ulaşacağız. Bu gece sizlerin katkılarıyla toplanan gelirle, onların ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise eşi Serpil Uçar ile birlikte katıldığı gecede, KİGDER'in etkinliğine destek verdi. Uçar, Ovacılıklı çocuklar gibi Erganili çocukları da Datça'ya tatile beklediklerini söyledi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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