Datça'da, okul önlerinde alınacak önlemler masaya yatırıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul önlerinde alınacak koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ve uygulanmada ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Ecevit Kültür Merkezi'nde, Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından düzenlenen toplantıya, Datça İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, Datça İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş, okul idarecileri, muhtarlar ve okul aile birliği yöneticileri katıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, okul güvenliği konusunda sorunların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının önemine dikkat çekti. Okullardaki güvenlik kameralarının yenilerek eksikliklerin tamamlanacağını ifade eden Çoban, "Kent güvenlik sistemi yakında zamanda devreye alınacak. Okullarımız da kent güvenlik sistemine dahil edilecek. Okullarımızın çevresinde çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi etkileyecek her türlü olumsuzlukların ortadan kaldırılması için kontroller yapılacak" dedi.

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Servis araçlarının denetimi konusunda hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceğini belirten Çoban, "Öğrenci ailelerine şu sözü veriyoruz; Çocuklarınızı sabah evinizden alıp, sağ salim okula ulaştıracağız, okulda bilgiyle donatacağız, sosyal yönleri ile geliştireceğiz. Akşam da çocuklarınızı size sağ salim teslim edeceğiz. Okul güvenliği, çocuğun evden ayrılıp tekrar eve dönüşüne kadar olan süreci kapsıyor. Bu noktada servislerin denetimi konusunda zaafiyet ya da savsaklanması gibi lüksümüz asla olamaz. Okulda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi noktasında okul idarecilerimize büyük görev düşüyor. Her sabah okula geldiğimizde okula bakıp, tehlike oluşturabilecek ne gibi risklerin olabileceği mutlaka gözden geçirilmelidir. Yerdeki bir demir parçasından, gece rüzgarda yerinden oynamış kiremite kadar okul idarecilerimizin çevreyi kontrol etmelidir. Sadece okul idarecilerimizin değil; öğretmenlerimizin ve hatta okul önünden geçen kişilere kadar herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

OKUL VE NESİL GÜVENLİĞİ

Konuşmasında okul kantinlerine de değinen Kaymakam Çoban şunları söyledi:

"Okul kantinleri de öncelikli görevlerimiz arasındadır. Çünkü sağlıksız bir nesil ile hiçbir hedefimize ulaşamayız. 'Çocuklarımız başarılı olsun' diye tüm gayretimizi ortaya koyarken, sağlıksız bir nesil ile bu başarının sürdürülebilirliği mümkün değildir. Bu nedenle okulda satılan, yenilen ve içilen kantindeki veya okul çevresindeki gıda maddeleriyle ilgili yakından ilgilenmek durumundayız. Okul güvenliğinden kastımız sadece asayiş bakımından okul güvenliği değil, topyekun bir okul ve nesil güvenliğidir."

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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