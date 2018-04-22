Datça'da bir sokağa 'Aşık Daimi'nin adı verildi

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde bir sokağa, 'Aşık Daimi'nin ismi verildi.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın talebi üzerine; ilçe merkezindeki İskele Mahallesi'nde, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin de bulunduğu 90'ıncı sokağın adı, Datça Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve MHP'li üyelerin oy birliği ile 'Aşık Daimi Sokağı' olarak değiştirildi. Aşık Daimi Sokağı'nın yeni tabelası törenle yerine asıldı. Törene, asıl adı İsmail Aydın olan merhum Aşık Daimi'nin kızları Yadigar Aydın Orhan ve Uğurcan Aydın, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aykanat ile Datça Şube Başkanı Murat Yıldırdım ve vakıf üyeleri katıldı.

Aşık Daimi'nin kızı Yadigar Aydın Orhan törende yaptığı konuşmada, Ecevit Kültür Merkezi'nin bulunduğu bir sokağa, Aşık Daimi' adı verilmesinden onur duyduklarını söyledi.

CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise, Aşık Daimi adının bir sokağa verilmesinin, Hacı Bektaşi Veli Vakfı ve çocukları için ne kadar onur kaynağı ise, Datça için de aynı derecede onur verici olduğunu söyledi. Uçar, "Bu sokağa, Aşık Daimi adı verilmesi teklifinde bulunan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı'na ve Belediye Meclisimiz'de bu ismin verilmesini oy birliği ile kabul eden meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün bu törende Aşık Daimi'nin kızları ve dostlarının bulunuyor olması bizi daha fazla gururlandırıyor" dedi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

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AŞIK DAİMİ KİMDİR?

Aşık Daimi 1932 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Erzincan'ın Tercan ilçesindendir. Ali Babaoğullarından Baba Daimi, Birinci Dünya Savaşı sıralarında İstanbul'a göç etmiştir. Aşık Dami'nin iki dedesi de saz şairiydi o nedenle saz çalmayı ve söylemeyi kolayca öğrendi. Bir süre sonra da kendi deyişlerini okumuştur. İstanbul'dan ayrılarak bir süre baba diyarında kalan âşık 1950 yılında evlendi iki kızı ile iki oğlu dünyaya geldi. 1962 yılında bir daha dönmemek üzere İstanbul'a yerleşti. TRT Genel Müdürlüğü'nce açılan sınavı kazandı. O tarihten sonra kaşeli sanatçı olarak görevini sürdürdü. Zaman zaman yurtiçi ve yurtdışında konserler verdi. 17 Nisan 1983 tarihinde aramızdan ayrıldı. En çok bilinen eserleri: Ne Ağlarsın, Seherde Bir Bağa Girdim, Bir Seher Vaktinde'dir. Aşık Daimi 17 Nisan 1983'te yaşamını yitirmiştir.