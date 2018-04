Datça, Can Yücel Kültür Sanat Festivali için seferber oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, uzun süredir yapılmayan 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali' imece usulüyle yeniden yaşama geçiriliyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) Grubu tarafından, Datça Belediyesi'nin desteğinde düzenlenecek olan festival, 11-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 'Gelin Can'a can katalım' sloganıyla gerçekleştirilecek olan, Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nde tüm konserler, etkinlikler, resim ve fotoğraf sergileri halka ücretsiz olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik süresince kurulacak olan stantlardan kira alınmayacak. 3 gün sürecek etkinliklerde, Can Yücel'in eşi Güler Yücel'in merakla beklenen resim sergisi ilk kez bu festivalde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

FESTİVAL İMECE USULÜYLE YAPILACAK

Tolga Çandar, Fuat Saka, Emin İgüs gibi Türkiye'nin sevilen müzisyenleri, Ahmet Telli, Tuğrul Keskin, Tevfik Taş, Zeki Coşkun, Sezai Sarıoğlu, Rahmi Emeç gibi şairler, sanatçılar, ressamlar hiçbir ücret almadan organizasyona katılacak. Festivalin son günü kırsal Hızırşah Mahalesi'nde piknik yapılacak. Piknikte Datçalılar, festivale çağrılan konuklar, Datça'ya gelen turistler yeryüzü sofrasında buluşarak, dostluk, kardeşlik mesajları verecek. Festivalin masraflarının karşılanması için ilçede adeta bir seferberlik ilan edildi. Datçalı işadamları, esnaf, yerel halk örnek bir dayanışmayla festivale destek veriyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışma Grubu adına konuşan ressam İbrahim Çiftçioğlu, Can Yücel Kültür Sanat Festivalleri'ni tekrar canlandırmanın Datça ve ilçede

yaşayanlar için bir görev olduğunu söyledi. Çiftçioğlu, "Bu görevi Datça Kültür Sanat Dayanışması olarak üstlendik. Can Yücel'e ve Datça'ya yakışan, içi kültür ve sanat etkinlikleri ile dolu bir program hazırladık. Yola çıkarken 'Can Yücel' isminin hiçbir ticari markayla yan yana gelmemesi gerektiğini biliyorduk. Bu nedenle büyük sponsor arayışına girmedik. Giderler için yapılacak tek şey toplumumuzda uzun yıllardır unutulan imece kavramını yeniden gündeme getirmekti. 'Gelin Can'a can katalım' sloganıyla imece çağrımızı gündeme getirdik. Büyük ilgi gördü. Datçalılar adeta yüreklerini açtılar. Çok kişi 'Çorbada benim de tuzum olsun' diye dayanışmaya destek veriyor. Herkes bütçesine göre katkıda bulunuyor. Mesela, bir ayakkabı boyacısı genç arkadaşımız geçenler de 'Benim de katkım olsun' diye cebindeki bozuk paraları dayanışmaya verdi. Mutluluğumuzu düşünebiliyor musunuz? Oteller konukları ağırlamak için odalarını ücretsiz açıyor. Lokantalar yine konuklar için ücretsiz menüler hazırlıyor. Onlarca insan etkinliklerde yardımcı olmak için kapımızı çalıyor. Kimi emeğini, kimi arabasını bu dayanışmaya yardımcı olmak için veriyor. Datça'da şu anda Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nin heyecanı var. İnanıyoruz ki, bu heyecanla tüm Türkiye'ye ticari olmayan bir festivalin nasıl gerçekleştirildiğini göstereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

