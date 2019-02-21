Darıca Gençlerbirliği'nin hedefi ligde kalmak

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - DARICA Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen takımın 3. Lige düşmemesi için projelerinin olduğunu belirterek, "Herkes bu kulübü ligden düşecek gözüyle bakıyor. Ancak göreceksiniz ki bu takım 2. Ligde kalacak. En azından bunun çabasını sonuna kadar göstereceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Darıca Gençlerbirliği'nin yeni başkanı Arif Gülen, başkan yardımcıları Rauf İsmayilov ve Eren Ertuğrul Işık ile birlikte kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Aylardır kötü giden bir sürecin olduğunu belirten Arif Gülen, "Aylardır kötü giden bir süreç vardı. Darıca Gençlerbirliği gerçekten çok büyük bir camia. Herkes bu kulübü ligden düşecek gözüyle bakıyor. Ancak göreceksiniz ki bu takım 2. Ligde kalacak. En azından bunun çabasını sonuna kadar göstereceğiz. Çok farklı projelerimizle beraber, Darıca Gençlerbirliği'ni yeniden ayağa kaldıracağız. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Sivas Belediyespor maçı bizim için bir diriliş maçı olacak. Tüm Darıca Gençlerbirliği sevdalılarını birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Pazar günü oynanacak maça herkesi bekliyorum'' dedi.