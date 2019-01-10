Darıca'dan Dinar'a sevgi bağı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki ilkokul öğrencileri kendi ördükleri atkı ve bereleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki arkadaşlarına gönderdi.

Dinar Okçular İlkokulu Müdürü Hüsnü Demirörs'ün 2015- 2016 yılları arasında görev yaptığı Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Yunusu Emre İlkokulu öğrencileri, Demirörs'ün yeni öğrencileriyle sevgi bağı kurdu. Darıca Yunus Emre İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri, Okçular İlkokulu öğrencilerine soğuk kış günlerinde üşümemeleri için kendi elleriyle atkı ve bere örüp, mektuplarla birlikte gönderdi.

Hüsnü Demirörs, "Bu güzel hediyelerden dolayı 4/D sınıfı öğrencilerine, vesile olan sınıf öğretmenleri Merve Çimen'e, kendi yazdığı kitapları öğrencilerimize gönderen öğrenci velisi öğretmen Ayşe Kaya ve tüm velilere teşekkür ederim. Demek ki Darıca Yunus Emre İlkokulu'nda iyi bir iz bırakmışız. Bizi unutmayan iyi insanlara ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.

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