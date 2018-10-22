Darıca'da bin 400 öğrenci için anlamlı kampanya

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 'Şenkaya Soğuğuna Gurbet Sıcaklığı' sloganıyla başlatılan kampanyada Erzurum'un Şenkaya ilçesi ve köylerinde okuyan ancak ekonomik durumu olmayan bin 400 öğrenciye bot gönderildi.

Darıca Şenkayalılar Derneği 'Şenkaya Soğuğuna Gurbet Sıcaklığı' sloganıyla eğitime destek projesi başlattı. Kampanya kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi ve köylerinde okuyan bin 400 öğrenciye soğuk kış günlerinde giyebilecekleri bot gönderildi.

İhtiyaç sahibi öğrencileri tespit edip bot gönderdiklerini söyleyen Darıca Şenkayalılar Derneği’nin başkanı Ayhan Çıldız “Kış ayları Erzurumda çok zorlu ve soğuk geçer. Şenkayamızda ve köylerinde bu soğuk daha sert yaşanır. Köylerimizde nüfus sıkıntısı olduğu için öğrenci kardeşlerimiz taşımalı sistemle eğitimlerine devam ediliyor. Öğrenci kardeşlerimiz bir yandan soğukla bir yandan da ekonomik yoklukla mücadele ederken biz de derneğimizle bu konuda bir katkıda bulunalım istedik. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzden aldığımız destekle bin 400 ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşimizi belirledik ve bu kardeşlerimizin ayakkabı numaralarını tespit ettik. Dernek olarak ayaklarını soğuktan koruyacak birer bot hediye ediyoruz." dedi.

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