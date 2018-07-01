Dar gelirliye tüp desteği

BUCA Belediyesi , "Ocaklar Sönmesin Tencereler Kaynasın" projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü desteğini sürdürüyor.

2018 yılının ilk 6 ayında 1265 aileye mutfak tüpü dağıtıldı.

Buca Belediyesi, yılda 3 kez 12 kilogramlık mutfak tüpü dağıtımını "Ocaklar sönmesin, tencereler kaynasın" sloganıyla sürdürüyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 1265 aileye mutfak tüpü dağıtıldı. Hedef ise 2018 yılında 1500 aileye 4500 tüp desteği sağlamak. Proje kapsamında Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak ücretsiz tüp kartını alan dar gelirli vatandaşlara 4 ayda bir 12 kg’lık mutfak tüpü veriliyor. Tüpleri bitince bayiyi arayan vatandaşlar, Buca Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce verilen tüp kartlarını göstererek tüp ihtiyacını karşılayabiliyor. Yetkili bayii tarafından ihtiyaç sahibinin evlerine getirilen tüpler, güvenli bir şekilde takılıp kontrol edildikten sonra teslim ediliyor.

İZMİR, ()

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