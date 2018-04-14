Dantel Sokak'ta sanat şöleni

KONAK Belediyesi Dünya Sanat Günü'nü genç ressamlarla kutladı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İzmir'in en dar sokağı olarak bilinen 'Dantel Sokak'ta Grup Armoni Genç Sanatçıları tarafından suluboya resim sergisi açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü'nde okuyan 17 gencin sergisi ilgi gördü. Etkinliğe katılan Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri de öğretmenleri Gönül Yılmaz önderliğinde sokakta kurulan masada atölye çalışması yaptı. Her biri birbirinden yetenekli öğrencilerin yaptığı suluboya resimler, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden geçen İzmirliler tarafından da ilgiyle izlendi.

GÜNÜN SÜRPRİZİ BENLİCAN OLDU

'…Yağmur bile zor sığar/ İri taneli yağdığında/Dantel Sokağı'nda en çok/İki kişi yürür…' dizelerinin sahibi şair, güftekar Yalçın Benlican'ın etkinliğe gelmesi ise günün sürprizi oldu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yalçın Benlican'a 'Mikrop Hikmet' adıyla bilinen şarkıcı eşlik etti. Bin 200'ün üzerinde güftesi bulunan Benlican'ın Emel Sayın da dahil olmak üzere pek çok ünlü şarkıcı tarafından söylenen 'Aşk Rüyadır Çok Zaman Olduğu Gibi Bırak' şarkısını Mikrop Hikmet seslendirdi. Şarkıya genç ressamlar ve konuklar da eşlik etti. 'Dünya Sanat Günü'nde, genç ressamların eserlerine evsahipliği yapan Dantel Sokak'ın duvarlarında da şarkıların nağmeleri çınladı.

İZMİR, ()

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