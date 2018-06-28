Dansözlü Doğum Günü Kutlaması

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - Antalya'da kültür-sanata verdiği desteklerle tanınan Uğur Candan ve Antalya Engelliler Sanat Evi kurucusu Hülya Bostanoğlu'na tarihi Kaleiçi'nde doğum günü partisi düzenlendi. Fasıl eşliğindeki kutlamada dansözler de sahneye çıktı.

Kaleiçi'ndeki bir meyhanenin önündeki doğum günü partisine Uğur Candan ve Hülya Bostanoğlu'nun arkadaşları aileleri, opera-bale, senfoni, tiyatro sanatçıları, müzisyenler ve plastik sanatlar sanatçıları büyük ilgi gösterdi. "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim gönlüm çok genç" diyerek gerçek yaşını açıklamayan Uğur Candan, dostlarını bir araya getirip tanıştırdı. Fasıl eşliğinde yemek yiyen katılımcılar şarkı- türkü söyledi, sokakta dans etti, halay çekti.Gecenin sürprizi ise sahneye çıkan dansözler oldu. Konuklar arasında göbek atan dansözlere Uğur Candan ile rölyef sanatçısı eşi Şeyma Candan da eşlik etti. Daha sonra Uğur Candan ve Antalya Engelliler Sanat Evi yönetici Hülya Bostanoğlu için hazırlanan doğum günü pastaları kesildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2018, 11:57