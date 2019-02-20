Dansçılar 12 madalyayla döndü

ANTALYA, () - ANTALYA'nın önde gelen dans merkezlerinden FHC Sahne Sanatları Akademisi dansçıları, Adana'dan 12 madalyayla döndü.

Geçen hafta sonu Adana'da 2018-2019 sezonu 3. Etap Salsa yarışması düzenlendi. Türkiye Dans Sporları Federasyonu yönetiminde Oktay Filazoğlu tarafından organize edilen ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce dansçının katıldığı yarışma, çekişmeli geçti. Birbirinden şık kostümler ve özel figürlerle hakemlerin puanını toplamaya çalışan dansçılar, yarışmayı izlemeye gelen Adana halkına dans şöleni yaşattı.

Birçok başarılı dansçıyı yetiştiren ve yarışmalara hazırlayan dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun, bu yarışmada 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldıklarını belirterek, "Toplam 12 kategoride derecelendirilmiş olarak Antalya'ya dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öğrencileriyle her zaman gurur duyduğunu dile getiren Coşkun, “Hedefimiz her zaman yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda başarı sağlayacak düzeyde dansçılar yetiştirmek ve ilerlemek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI