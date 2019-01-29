Dans şampiyonundan şiir kitabı

ANTALYA, () - ÜNLÜ dansçı ve koreograf Fatih Haktan Coşkun, ilk şiir kitabı 'Biraz Gece Biraz Hece' ile sanatseverle buluşuyor.

Show Salsa ve Bachata danslarında Türkiye şampiyonlukları olan ve danstaki başarıları ile ulusal ve uluslararası platformda adından sıkça söz ettiren Fatih Haktan Coşkun, sanat yelpazesine bir yenisini ekledi. Küçük yaşlardan beri içinde var olan yazma tutkusunu artık durdurmak istemediğini ve bugüne kadar biriktirdiklerini bir kitapta toplayarak paylaşmak istediğini dile getiren Coşkun, yakında şiirseverle buluşacağı imza günü için heyecan duyduğunu vurguladı.

Şiir kitabı çıkmadan birkaç ay önce sosyal medya hesabından ön sunumlarda bulunan ve gelen ilgi üzerine harekete geçen Coşkun, paylaşımlarında kullandığı 'Biraz Gece Biraz Hece' başlığını kitabına isim olarak verdi.

Üçlemeye dönüşecek serinin ilk kitabı 'Biraz Gece Biraz Hece', 28 Ocak'tan itibaren tüm D&R marketlerde ve internetten sipariş ile sanatseverle buluşacak. Kitapta Fatih Haktan Coşkun'un 100 şiiri yer alıyor.

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