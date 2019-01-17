Dans eşliğinde oda müziği keyfi

MUĞLA'da, iki dansçının performansı eşliğinde sunulan oda müziği konserinde, sanatseverler keyifli vakit geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula, Bodrum ve Datça ilçelerinde 'Oda Müziği Valsler ve Tangolar' adlı konserler...