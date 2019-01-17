Dans eşliğinde oda müziği keyfi

MUĞLA'da, iki dansçının performansı eşliğinde sunulan oda müziği konserinde, sanatseverler keyifli vakit geçirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula, Bodrum ve Datça ilçelerinde 'Oda Müziği Valsler ve Tangolar' adlı konserler düzenlendi. Konserler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İki dansçının performans sahnelediği konserde; G. Bregovic, A. Piazzolla, C. Gardel, J. Felicia, A.G. Villoldo, H. İsmail Dede Efendi ve Muhlis Sabahaddin'in eserleri seslendirildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()
FOTOĞRAFLI