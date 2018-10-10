Damar cerrahları Adana’da buluştu

ULUSLARARASI Damar Cerrahisi ve Endovasküler Damar Cerrahisi Akademisi tarafından Adana’da düzenlenen toplantıda bacak damarlarının tıkanmasına bağlı olarak gelişen hastalıklar konusunda en son güncel bilgiler paylaşıldı.Toplantı, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı ı desteği, Prof. Dr Öztekin Oto ve Prof. Dr. İlhan Mavioğlu’nun katılımı ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hibrid ameliyathanesinin kurulumunda büyük emeği olan Prof. Dr. İbrahim Özsöyler’in ev sahipliğinde düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından toplantıya katılan damar cerrahisinde deneyimli hekimler kişisel deneyimlerini katılımcılara aktardı. Vücudun en sık damar tıkanıklığı gelişen bölgelerinden birinin de bacak atardamarları olduğunu ifade eden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, bu konuda şöyle konuştu:“Bu bölgenin tıkanıklıkları eskiden sadece ameliyatla tedavi edilebiliyordu. Ancak artık gelişen teknoloji ile bu bölgeler Damar Cerrahları tarafından girişimsel olarak da (ameliyatsız) tedavi edilebilmektedir. Özellikle hibrid ameliyathanelerin ülkemizde kullanıma girmesiyle de daha yaygın damar tıkanıklıkları girişimsel tekniklere küçük cerrahi ilaveler yapılarak kolayca tedavi edilebilmektedir. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son teknoloji cihazlarla donatılmış hibrid ameliyathanenin de kullanımda olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Özsöyler, bu tip toplantıların çok faydalı olduğunu ve Uluslararası Damar Cerrahisi Ve Endovasküler Damar Cerrahisi Akademisi (IAVES International Academy of Vascular Endovascular Surgery) tarafından bu toplantının Adana’da düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

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