Dalgıç "Madımak olayı bir insanlık suçudur"

ÇEŞME Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Madımak katliamının 25. yıldönümü nedeni ile bir açıklama yaparak, "Madımak'ta yaşananlar bir insanlık suçudur" dedi.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 33 aydın ve 2 otel görevlisinin yaşamını yitirdiği Madımak katliamının 25. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Başkan Dalgıç, Madımak katliamının bir utanç olayı olarak tarihteki yerini aldığını belirterek, "2 Temmuz tarihinde yaşanan bu üzücü olay sonsuza kadar canımızın yandığı, acımızın katlanarak arttığı bir tarih olarak kalacak. Sivas Madımak'a demokrasiyi, sanatı ve barışı anlatmak için, kardeşlik türkülerimizi söylemek için giden yazarlarımız, şairlerimiz, halk ozanlarımız, düşünür ve sanatçılarımız, gerici yobazlar tarafından katledilmişlerdir. Aydınlığa, Cumhuriyet'e, kardeşliğe ve sanata düşman olan, halkı 'laikler ve dindarlar' diye bölmeye uğraşan yöneticiler, bu yaşananlardan ders almalıdırlar. 33 aydın ve 2 otel görevlisinin yanarak can verdiği bir katliamdan sonra, olayın üstünü kapatan bu karanlık zihniyeti asla unutmayacak ve tüm hayatımızı, bu karanlık zihniyeti Cumhuriyet kurumlarımızdan ve ülkemizden temizlemeye adayacağız" dedi.

Muhittin Dalgıç, Madımak katliamının bir insanlık suçu olduğunu ve bu suçun ilk kez Türkiye'de zaman aşımına uğradığı için, yargı sürecinin bitirildiğini de sözlerine ekledi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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