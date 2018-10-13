Dalaman MHP'ye Gürhan Hoplar atandı

MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in istifasının ardından, yerine yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Gürhan Hoplar atandı.

MHP Dalaman İlçe Başkanlığını 2 yıldır sürdüren Hasan Şimşek, bir süre önce istifa etti. MHP Genel Merkezi, Şimşek'in yerine MHP Dalaman ilçe yönetim kurulu üyesi Gürhan Hoplar'ı atadı. Açıklama yapan Hoplar, "Dalaman ilçe başkanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Partime ve ilçeye hizmet etme niyet ve arzusundayım. Bu benim için kutsal bir görevdir. Arkadaşlarımızla önce kucaklaşıp, kaynaşarak inanarak ve azimle ilçemiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), ()

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