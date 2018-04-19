DAKA Yönetim Kurulu Bitlis’te toplandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-DOĞU Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) yönetim Kurulu 2018 yılı 3’ncü dönem toplantısını Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Muş Valisi Aziz Yıldırım, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları ve İl Genel Meclis Başkanları katıldılar.

Toplantının açış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ustaoğlu, toplantının hayırlı olmasını diledi. Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:

“2018 yılı 3’üncüsünü yapacağımız Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın illerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımızın gündeminde mali 1destek programlarıyla ilgili hususların görüşülmesi var. Bunun alt başlığında olan yine birkaç maddemiz var. Diğer yandan da 2018 yılı güdümlü projelerle ilgili hususların görüşmelerini yapacağız.”

Açıklamanın ardından DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından 2018 yılı mali destek programları, başvuruları ve ajans faaliyet programları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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