Daha yeşil bir İzmir için çalışma başlatıldı

İZMİR'de tasarım eğitimi alan üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Fabrikasyon Laboratuvarı'nda çevre sorunlarına karşı doğa esaslı çözümler üretti.

Avrupa Birliği'nin en yüksek bütçeli hibe programı HORIZON 2020 kapsamında 39 uluslararası proje arasında birinciliği elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi daha yeşil bir İzmir için harekete geçti. Kentlerdeki iklim değişikliği, kontrolsüz kentsel büyüme, sel-taşkın riski, gıda ve su güvenliği, biyo-çeşitlilik kaybı, kentsel doğal ortamın bozulması ve kirli-terkedilmiş-atıl kentsel alanların rehabilitasyonu gibi sorunların çözümüne yönelik 'doğa esaslı çözümler' geliştirilmesini hedefleyen HORIZON 2020 Akıllı Kentler ve Topluluklar Programı'yla kentin yeniden doğallaştırılması ve doğa-esaslı çözümlerin kent bütününe yaygınlaştırılması hedefleniyor. İzmir üniversitelerinin tasarım bölümlerinden yaklaşık 60 üniversite öğrencisinin bir araya gelmesiyle birlikte oluşturulan çalışma grupları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye'de öncü olan Meslek Fabrikası kuruluşu FabrikaLAB ile kentin her alanında kullanılacak doğa esaslı çözümler tasarım atölyesine ev sahipliği yaptı. Yeni nesil üretim ortamları, buralarda fikirlerin ortaya çıkması ve başarılı olanların yaygınlaştırılması için uygun olanaklar sunan FABLAB'ta 4 doğa esaslı çözüm üzerine katılımcılar fikirlerini 2 gün süren çalışma sonucunda ortaya koydu. Cep parkı (parklet), yeşil dinlenme ünitesi, polinatör evi, meyve duvarı ve yeşil gölgelik üzerine yapılacak çalışmalar üzerine ortaya çıkan proje fikirleri, daha sonra olgunlaştırılarak kent içerisinde uygulanan projelerde kullanılacak.

İZMİR, ()

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