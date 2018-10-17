Daha Mavi İskenderun Körfezi Projesi tanıtıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - HATAY'da, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından “Daha Mavi İskenderun Körfezi” projesi başlatıldı.

İskenderun Limak Port’da düzenlenen etkinliğe, Hatay Valisi Erdal Ata, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Li-mak Port Genel Müdürü Gündüz Arısoy, proje sorumlusu Prof Dr. Ayşe Bahar Yılmaz ve proje ekibi ile işadamları ve davetliler katıldı. Açılış programında "Daha Mavi İskenderun Körfezi" projesi, slayt gösterimiyle katılımcılara tanıtıldı. DTO Başkan’ı Kemal Kutlu denize ve şehre yapılacak tüm projelere katkı sunacaklarını belirtti.

'PLASTİK KULLANIMINI EN AZA İNDİRMELİYİZ'

Hatay Valisi Erdal Ata, çevre sorunlarının insanlığın geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Vali Ata, “Yaşadığımız dünyada bizler toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve denizlerimizi çok kolay bir şekilde kirletiyoruz. Her bir varlığımızın kirletilmesi ne kadar kolay ise temizlenmesinin faturasının ise çok ağır olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün çevreyi kirleten en önemli materyallerin başında plastik maddeler olduğunu görüyoruz Ülke olarak bu konuda plastik kullanımını en aza indirmeye çalışıyoruz”dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, proje yetkilileri ile birlikte "Daha Mavi İskenderun Körfezi" projesinde kullanılacak araç ve gereçlerin bulunduğu gemi içerisinde incelemelerde bulundu.

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