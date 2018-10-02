Dağpazarı temiz suya kavuşacak

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), ()- MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesi Dağpazarı Mahallesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında 21 bin 958 metre hat döşeyecek.

Mahalledeki mevcut hattın 90 yıllık olduğunu ve eski hat nedeni ile temiz su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Muhtarı Mehmet Demir, "Mahallemiz Mersin kent merkezine 215, Mut ilçe merkezine ise 35 kilometre uzaklıktadır. Toros Dağları'nın en uzak mahallelerinin bir tanesidir. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahallemizin yaşadığı su kaybı ve su kesintileri son bulacaktır" dedi.

Kaptaj, isale hattı ve içmesuyu şebeke hatları tamamen yenilenecek olan ekiplerin farklı çaplarda 21 bin 958 metre içmesuyu isale ve şebeke hattını döşemesi ile mahalle sakinleri sağlıklı içme suyuna kavuşacak.



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