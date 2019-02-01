Dağlar onların evi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğretim görevlisi ve aynı zamanda AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları Yağız (7) ve Yiğit (13) ile birlikte yakaladığı her fırsatı doğada değerlendiriyor.

Kendisi gibi doğa tutkunu iki erkek çocuk yetiştiren Yılmaz Sevgül, oğullarıyla birlikte Hisarçandır ormanlıklarını keşfetti. Hafta sonu kampı için iki oğlunu yanına alarak dağlara çıkan Sevgül, ormanda kamp yaptı, karlı dağlara tırmandı. Günümüz şartlarında babaların çocuklarına yeterli zamanı ayıramadığını belirten Sevgül, "Sağlıklı, güçlü ve özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmemiz için onları doğa ile buluşturmamız çok önemli. Ben işim nedeniyle bu konuda şanslıyım. Fakat yoğun çalışan babalarda ayda en az bir kez çocuklarıyla birlikte orman yürüyüşleri yapabilir. Açık hava yoğun çalışan babaya iyi geleceği gibi çocuklarıyla da aralarındaki bağı kuvvetlendirecektir" dedi.

Yiğit'in 5 yaşından bu yana dağlarda olduğunu söyleyen Yılmaz Sevgül, şöyle devam etti:

"Yiğit çok güçlü bir çocuk. Akranlarına göre çok çok ileride. Bunun sebebi de küçük yaştan itibaren benimle birlikte dağlarda, ormanlarda tırmanıyor ve zaman geçiriyor olması. Benimle birlikte birçok zirveye tırmanış yaptı. Erzurum Kış Olimpiyatları'nda buzdan şelaleye tırmanarak herkesi kendine hayran bıraktı. Artık kardeşi Yağız da bizimle birlikte. O da ağabeyi gibi her geçen gün gücüne güç katıyor. Açıkçası yaşamayı, yaşamak için de mücadele etmeyi öğreniyor."

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