Dağcılıktaki başarı ödüllendirildi

BURSA,() - BURSA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç.Dr.Süleyman Şahin, Dağcılık Tırmanma branşında Balkan ikincisi olan Bursa İHH Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Muhammed Ali Keskin’i ödüllendirdi.

Bursa Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Bursa’yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Şahin, Bursa İHH Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Muhammed Ali Keskin’i 24-25 Mart’ta Romanya’da düzenlenen Balkan Boulder Şampiyonasında gümüş madalya kazanmasından dolayı ödüllendirdi.

Bursa İHH Başkanı Hüseyin Kaptan, Bursa İHH Genel Koordinatörü Erhan Doğan, Bursa İHH Basın Birimi Sorumlusu Önder Duran, Dağcılık Federasyonu As Başkanı Nazif Makas ve Bursa İHH Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Dağcılık Antrenörü Ömer Yüce’nin de eşlik ettiği ziyarette İl Müdürü Şahin, “Bu başarı Bursa’da bir ilk, bundan dolayı Ali kardeşimiz Balkan ikincisi olarak çok önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen başta antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bursa İHH gençlik çalışmaları ve Dağcılık branşına büyük önem veriyor. Bu başarı diğer sivil toplum kurumlarımıza da örnek olacaktır. İnşallah gelecek günlerde sivil toplum kurumlarımızla birlikte farklı alanlarda benzer başarıları elde ederek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Hüseyin Kaptan ise, spora ve gençliğe verdiği önemin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına göstermiş olduğu desteklerden dolayı İl Müdürü Şahin’e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda İl Müdürü Şahin, başarısından dolayı kutladığı milli sporcu Muhammed Ali Keskin’e spor malzemesi hediye ederek başarılarının devamını diledi.

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