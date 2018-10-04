Dağcılardan Başkan Çağrı'ya teşekkür

KOCATEPE Doğa ve Gençlik Sporları Derneği üyeleri Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı'yı ziyaret ederek, Sultandağı Zirve Tırmanışı'na verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.Kocatepe Doğa ve Gençlik Sporları Derneği Başkanı Kaan Kabil ve beraberindeki heyet 6-7 Ekim'de yapılacak 4. Sultandağı Zirve Tırmanışı dolayısıyla Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı'yı makamında ziyaret etti.Dernek Başkanı Kaan Kabil, "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Adem Kurt anma zirve tırmanışımız Çay ilçesine bağlı Deresinek köyü Sultandağı'nın 2875 metre üzerinde bulunan zirveye 6 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Başkanımız Hüseyin Çağrı'nın desteklerine teşekkür etmek için ziyaret ettik" dedi.Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı da "Sağlıklı yaşam için spor çok önemli. Zirveye katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum. Belediye olarak spor ve sporcularımıza desteğimiz sürecek" diye konuştu.

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