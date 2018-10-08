Dağcılara, arama kurtarma eğitimi

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Niğde Aladağlar Kamp Eğitim Merkezi’nde arama kurtarma eğitimi düzenledi. Türkiye’nin farklı illerinden 154 sporcu 13 antrenör ve 1 teknik direktörün katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu...

Dağcılara, arama kurtarma eğitimi
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Niğde Aladağlar Kamp Eğitim Merkezi’nde arama kurtarma eğitimi düzenledi.
Türkiye’nin farklı illerinden 154 sporcu 13 antrenör ve 1 teknik direktörün katıldığı Türkiye Dağcılık Federasyonu Mümtaz Çankaya Dağcılık Eğitim Merkezi ve Dağ Evi ile Cimbar Vadisi’nde  yürütülen, dağcılık eğitimlerini birincilikle tamamlayan sporculara hediyelerini Niğde Valisi  Yılmaz Şimşek verdi. Vali  Şimşek, sporcuları Niğde’nin güzellikleri ve Aladağları, yaşadıkları bölgelerde tanıtmaya davet ederek,  eğitimlerini tamamlayan sporcuların  gönüllü olarak katıldıkları bu eğitimlerle Arama Kurtarma gönüllüsü olarak,  ülkemize ve  kendilerine artı bir değer daha kattıklarını söyledi. Sporcular tarafından iletilen talepleri dinleyen Vali Şimşek, Çamardı Belediye Başkanlığı ve Valiliğin gerekli desteği vereceğini belirtti.

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