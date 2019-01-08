Dağcılar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü

MERSİN, () - MERSİN'de 42 dağcı Sarıkamış Harekatı’nın 104’ncü yıldönümünde şehitler için yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Dağcılık ve Spor Kulübü'nden 42 dağcı, Sarıkamış Harekatı’nın yıldönümü kapsamında 1450 rakımlı Atlılar Mevkii'nde başladıkları yürüyüşe yoğun kar yağışı ve tipi altında 12 kilometre sürdürdü. Dağcılar, 2 bin metreye tırmanarak pankart açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Yenal Gürsu Abayaz, 104 yıl önce geri dönmeyi hiç düşünmeden şehadete yürüyen Sarıkamış şehitleri için yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen 12 kilometrelik parkuru tamamlayarak 2 bin rakıma tırmandıklarını belirterek, "Bu anlamlı yürüyüşte ben ve diğer dağcı arkadaşlarım tam anlamıyla Sarıkamış ruhunu hissettik" dedi.

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